Rabia Soytürk'ten İbrahim Yıldız'a veda paylaşımı

İstanbul Kartal’da şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağacın altında kalarak ağır yaralanan Yıldız, uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.

İBRAHİM YILDIZ HAYATINI KAYBETTİ

Aylar süren tedavi sürecinin ardından genç oyuncunun 27 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.

RABİA SOYTÜRK'TEN VEDA PAYLAŞIMI

İbrahim Yıldız’ın vefatının ardından birlikte rol aldığı Duy Beni dizisindeki rol arkadaşı Rabia Soytürk'den veda paylaşımı geldi.

Rabia Soytürk, sosyal medya hesabından İbrahim Yıldız'la set günlerine ait görüntüleri paylaşarak arkadaşına veda etti.

İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

Kariyerine Muhteşem Yüzyıl Kösem ile başlayan ve Duy Beni dizisindeki Dağhan karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan Yıldız, sadece ekranlarda değil tiyatro sahnelerinde de yeteneğini sergileyen bir isimdi.

İbrahim Yıldız'ın oynadığı dizi ve filmler şunlardır:

Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2015, Hasan rolü)

Keşif (2018, Sinema filmi)

Tombala (2019, Mahalleli Genç)

Tek Yürek (2019, Osman)

Kuzey Yıldızı (2020)

Bir Zamanlar Kıbrıs (2021, Çoban Sefer)

Duy Beni (2022, Dağhan)



Ayrıca tiyatro sahnesinde de "Ezop" ve "Miletos Güzeli" gibi yapımlarda rol almıştır.









