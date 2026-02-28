Yasmin Erbil, babası Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanması hakkında ilk kez konuştu

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan’ın yedi aylık evliliği, geçtiğimiz günlerde Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen dava ile resmen sona ermişti. Bu gelişmenin ardından Yasmin Erbil, sürece dair değerlendirmelerini paylaştı.



"BEN SEVİYORDUM GÜLSEREN'İ"



Hürriyet Kelebek’in aktardığı bilgilere göre Yasmin Erbil, ayrılığın kendisinde yarattığı duyguyu şu sözlerle ifade etti: “Ben seviyordum Gülseren’i. O yüzden biraz içim buruk. Ama ikisi için de hayırlısı olsun”





GİZLİLİK PROTOKOLÜ



Boşanma sürecinde taraflar arasında imzalandığı iddia edilen "konuşma yasağı" protokolüne de değinen Erbil, konuya dair bilgisini paylaştı. Kendi adına böyle bir kısıtlama olmadığını belirten Erbil, “Bir protokol imzaladılar sanırım evet. Konuşamıyorlar ayrılık ile alakalı diye biliyorum. Bende imzalanmış bir şey yok ama” diyerek durumu esprili bir dille karşıladı.



"BU SEFER BARIŞMALARI ZOR"



Yasmin Erbil, babasının eski eşiyle olan kişisel diyaloğunu sürdüreceğini vurgulayarak şunları ekledi:

Biz görüşüyoruz, bundan sonra da görüşmem gibi bir kuralım yok. Babam için nasıl bir durum olur, sormak lazım. Bence öyle görüşülmemesi gereken birisi değil. Ama bu sefer barışmaları zor gibi gözüküyor.









