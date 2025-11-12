Sahipsizler yeni bölüm ne zaman? Sahipsizler 38. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Star TV'nin Çarşamba akşamları yayınlanan Sahipsizler dizisinin 38. yeni bölümü, 12 Kasım akşamı milli yas nedeniyle ekranlara gelmedi.. Dizinin yapım ekibi, resmi sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada şehit olan askerlerimize rahmet dileyerek bölümün yayınını ertelediklerini duyurdu.

Sahipsizler yeni bölüm ne zaman?

Sahipsizler 38. bölümü 18 Kasım Çarşamba günü ekrana gelmesi bekleniyor.

Son bölümde neler oldu?

Dizinin son bölümünde olaylar yeniden gerilimi artırdı. Sahte Hazar’ın ölümünün ardından aşirette dengeler tamamen değişti. Devran, Aras’ın kurduğu tuzakla İlyas ve Çavuş’un liderliği ele geçirmeye çalıştığını düşünerek harekete geçti. Ancak bu kez hedef sadece o olmadı.

Yavuz, intikam planını uygulamaya koyarak Samet’i kaçırdı. Firuze, Bahar’ın hastalığının ilerlediğini ve karaciğer nakli gerektiğini öğrenince Yusuf’a dönerek ondan kızının yanında olmasını istedi. Bu gelişme dizide duygusal anlara neden oldu.

Son bölümde Devran ve Azize, Yavuz’un izini sürmek için iş birliği yaparken, Aras ve Bade, Devran’ı zor durumda bırakacak önemli bir bilgiye ulaştı. Bu bilgi, Azize’nin geçmişiyle ilgili büyük bir gerçeği ortaya çıkarma potansiyeli taşıyordu.

Yeni bölümde ise Yavuz’un Samet’i kaçırmasıyla başlayan olayların aşirette yeni bir savaşın fitilini ateşleyeceği tahmin ediliyor.