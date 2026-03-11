Sakın Kaçırma Türkiye programı neden yok? Program kaldırıldı mı?

Beyaz TV ekranlarında her sabah saat 08.45 itibarıyla izleyiciyi selamlayan, Ömür Varol yapımcılığındaki "Sakın Kaçırma Türkiye"nin bu hafta yayın akışında yer almaması, sabah kuşağının takipçileri için büyük bir sürpriz oldu. Erhan Çelik’in tecrübeli haberciliği ile Evrim Keklik’in renkli enerjisini bir araya getiren programın, özellikle güncel gelişmeleri ve sosyal medya gündemini sıcağı sıcağına aktardığı canlı yayın saatinin boş kalması dikkatleri kanala çevirdi.

Hafta içi her sabah kesintisiz devam eden bu dinamik yapımın neden ekranlarda olmadığına dair ne sunuculardan ne de kanal yönetiminden henüz resmi bir bilgilendirme gelmemesi, belirsizliği artırıyor. Genellikle bu tür durumlarda canlı yayın teknik bir aksaklığa takılmış olabileceği gibi, kanalın yayın stratejisinde ani bir değişikliğe gidilmiş olması da ihtimaller arasında yer alıyor.

İzleyiciler, magazin ve güncel başlıkları harmanlayan bu ekibin sabah aynı saatte geri dönüp dönmeyeceğini merakla bekliyor