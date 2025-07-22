Şakir Paşa Ailesi dizisinden kötü haber! Yeni sezonda ekranda olmayacak

Her hafta pazar günleri NOW ekranlarında yayınlanan, Vahide Perçin, Fırat Tanış, Meryem Uzerli, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar dizisi ilk sezonunda peş peşe yaşadığı talihsizlikler ile çok konuşulmuştu.

Güçlü oyuncu kadrosu, çarpıcı hikayesi ve görkemli görselleri ile 1900'leri konu alan dizinin ilk sezonunda peş peşe yaşadığı talihsizliklerin ardından dizinin sevenlerine bir kötü haber daha geldi.

Dizinin ikinci sezonu iptal edildi

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre 'Şakir Paşa Ailesi'nin 2. sezonu iptal edildi. Altuntaş, iptal kararının sebebinin artan maliyetler olduğunu belirtti.

Altuntaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Biraz önce açıklanan son dakika haberine göre Şakir Paşa Ailesi dizisi artan maliyetler nedeniyle iptal edildi."

"Dizinin yapım şirketi Medyapım NOW'da ekrana gelen proje için bekleyen oyunculara artık serbest olduklarını iletti. Dizi son yılların en olaylı yapımı olarak literatüre girdi."

"2 kez RTÜK'ten ceza alan, 2 kez setinde yangın çıkan, Şakir Paşa'nın torunlarının önce yayından kaldırtıp sonra yayınına izin verdiği dizinin Taki lakaplı yapım amiri Serkan Sükyan da Büyükada'da çekim hazırlığı sırasında kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti."

"Dizinin yapımcısı Fatih Aksoy 'Bu maliyetlerle dönem dizisi yapmamız imkânsız' dedi."