Sakla Beni dizisine Yalı Çapkını'ndan transfer

Perşembe akşamları Star TV'de ekrana gelen "Sakla Beni" dizisi, izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor. Star TV'nin diğer bir fenomen dizisi olan Yalı Çapkını'ndan, Sakla Beni dizisine transfer gerçekleşiyor.

Baran Bölükbaşı diziye dahil oluyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 'Sakla Beni' dizisine Kadir karakteri dahil oluyor. Kadir, İncila’ya (Cemre Baysel) partner olarak gelecek. Dizide Kadir’i geçen sezon sonu 'Yalı Çapkını'ndan ayrılan oyuncu Baran Bölükbaşı canlandıracak.

Sakla Beni'de Uraz Kaygılaroğlu, Cemre Baysel ve Asude Kalebek’e Şenay Gürler, Ceyda Düvenci, Nilüfer Açıkalın, Sevinç Erbulak, Gökşen Ateş, Kamil Güler, Nizam Namidar, Sera Tokdemir, Edip Saner, Açelya Devrim Yılhan, Sıla Korkmaz, Emine Umar ve Tamer Levent eşlik ediyor. Nadim Güç’ün yönettiği dizinin senaryosunu Armağan Gülşahin ve Nergis Otluoğlu Akoğlu yazıyor.