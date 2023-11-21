Şarkıcı Adele, Rich Paul ile evlendiğini itiraf etti

Adele ve Rich Paul'un evlendiğine dair iddialar bir süredir gündemdeydi. Adele, Alan Carr’ın Los Angeles’taki komedi şovunda Rich Paul ile nikah masasına oturduklarını doğruladı.

"Evlendim"

Komedi programına katılan bir izleyici, "Bu gece Alan Carr’ın Los Angeles’taki komedi şovundaydım ve izleyiciler arasında Adele de vardı. Alan Carr kalabalığa yakın zamanda evlenen birisinin olup olmadığını sordu ve Adele ‘evlendim’ diye bağırdı" ifadelerini kullandı.

"Kocam burada" demişti

Öte yandan Adele'in daha önce bir konserinde Amerika futbolundan anlamadığını belirtip "Futbol söz konusu olduğunda en iyi eş sayılmam" demesi ve bir hayranının evlilik teklifine "Benimle evlenemezsin. Kocam bu akşam burada" yanıtını vermesi evlendikleri iddialarını güçlendirmişti.

"Birbirimize çok iyi geliyoruz"

Geçtiğimiz ay Rich Paul ilişkisi hakkında, "Mutluyuz. Birbirimize çok iyi geliyoruz" demişti. Adele ise, "Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım" ifadesini kullanmıştı. Evliliğe sıcak baktığını da belirten şarkıcı, "Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum" demişti.