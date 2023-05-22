Şarkıcı Atiye ikinci kez hamile olduğunu duyurdu!
2019 yılında prodüktör Erol Sebebci ile evlenen ve Ferahfeza adında bir kızı olan 34 yaşındaki Atiye'nin, ikinci kez hamile olduğu öğrenildi.
Son albümü "Deli İşi" ile müzik listelerine hızlı giriş yapan şarkıcı Atiye, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, 5 yıl önce ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da dünyaevine girmişti.
HAKAN GENCE: İKİNCİ KEZ HAMİLE
Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabının story bölümünden Hakan Gence’nin paylaşımıyla ikinci kez anne olacağını takipçileriyle paylaştı. Hakan Gence paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Atiye hem son albümü “Deli işi” hem de yeni şarkısı “Anne” ile karşımıza çıkıyor. Bir de sürprizi var; ikinci kez hamile! Onunla buluşuyoruz, müziği, evliliğini, suda doğumdan nasıl kaçtığını ve kızı Ferahfeza’nın ilginç isim hikayesini konuyoruz”
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