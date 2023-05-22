Şarkıcı Atiye ikinci kez hamile olduğunu duyurdu!

Son albümü "Deli İşi" ile müzik listelerine hızlı giriş yapan şarkıcı Atiye, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Ünlü şarkıcı, 5 yıl önce ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni Erol Sebebci ile Almanya'da dünyaevine girmişti.

HAKAN GENCE: İKİNCİ KEZ HAMİLE

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabının story bölümünden Hakan Gence’nin paylaşımıyla ikinci kez anne olacağını takipçileriyle paylaştı. Hakan Gence paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Atiye hem son albümü “Deli işi” hem de yeni şarkısı “Anne” ile karşımıza çıkıyor. Bir de sürprizi var; ikinci kez hamile! Onunla buluşuyoruz, müziği, evliliğini, suda doğumdan nasıl kaçtığını ve kızı Ferahfeza’nın ilginç isim hikayesini konuyoruz”

INSTAGRAM'DA ATİYE