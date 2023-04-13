Şebnem Ferah'tan 51'inci yaş mesajı

Türk rock müziğinin en güçlü seslerinden, besteci ve söz yazarı Şebnem Ferah, 51'inci yaş gününü Instagram sayfasında kutladı. 12 Nisan 1972 doğumlu olan Ferah, iki yıllık sessizliğin ardından doğum gününde yeni bir paylaşım yaparak, üç yıldan uzun bir süredir ara verdiği sahneye olan özlemini dile getirdi.

" Geç olsun, güç olmasın diyelim"

Şebnem Ferah paylaştığı bu fotoğrafa, "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli 3 yıldan fazla zaman oldu. Her şeye inanırdım da bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım. Geç olsun, güç olmasın diyelim… Yeniden buluşuncaya kadar tüm güzel dileklerinize teşekkür etmek ve sessizliğimde bile “orada” olduğunuz için kendimi ne kadar şanslı hissettiğimi paylaşmak istedim. Sizi çok seviyorum. 12/04/23 - İstanbul" notunu düştü.