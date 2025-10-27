Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin ile sevgili olan İlayda Alişan'a 'evlilik' mesajı gönderdi

Seda Sayan'ın, eski futbolcu ve futbol yorumcusu Sinan Engin'le olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Oğulcan Engin, oyuncu İlayda Alişan'la birlikte.

İlayda Alişan, son haliyle müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a benzetilmişti. İlayda Alişan'ın bu benzetmelere karşı yorumuysa, 'Gurur duyarım' şeklinde olmuştu.

"İLAYDA BENİM KÜÇÜKLÜĞÜME BENZİYOR"

Bu konu hakkında da ilk kez Hafta Sonu mikrofonlarına konuşan Seda Sayan, "Oğulcan'a, 'İlayda benim küçüklüğüme benziyor' diyorum. Çok güzel, çok da beğeniyorum" derken, evlilik soruları içinse duygularını şu sözlerle ifade etti:

"İLAYDA'NIN YERİNDE OLSAM HEMEN EVLENDİRDİM"

"Ben bu noktada en son karar merciiyim. Bana sorarsanız, ben isterim. Ben İlayda'nın yerinde olsam, hemen evlenirdim. Ne gezip duruyorsun elalemin adamıyla?"