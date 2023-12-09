'Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı boşanıyor' iddialarına açıklama geldi

2005 yılında kendi gibi oyuncu Kıvanç Kasabalı ile dünyaevine giren Sedef Avcı, 2013 yılında oğlu Can'ı kucağına almıştı. Ancak son zamanlarda çıkan ayrılık iddiaları giderek artmıştı. Avcı, bu iddiaları yanıtsız bırakmadı.

'YOK ÖYLE BİR ŞEY, NEDEN OLSUN?'

Ünlü oyuncu belgesel çekimi nedeniyle evden uzak kalan eşi için, "Kıvanç'ın TRT ekranları için hazırladığı belgesel çekimleri devam ediyor. Alıştık artık, bir şekilde idare ediyoruz. Yok öyle bir şey, neden olsun? O da ben de işimi yapıyorum. Çocuğumuzla beraberiz. İş şehir dışında da olabilir. Bir sorunumuz yok” sözleriyle açıklık getirdi.