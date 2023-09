Seray Sever'in baba özlemi: Yerin doldurulamaz bir boşluk!

Oyuncu ve sunucu Seray Sever, ikiz bebeklerine hamileyken babası Tamer Sever'i koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Sever, son olarak merhum babası Tamer Sever'in doğum gününü kutladı.

"SENİ NE KADAR ÖZLEDİM BİR BİLSEN"

Ünlü isim, yazdığı duygusal notla babasına olan özlemini dile getirdi:

"Canım biricik babişkom. Bugün senin doğum günün. Her anda her yerde aldığım her nefeste kalbimde bir sızı yerin doldurulamaz bir boşluk ve bir gün kavuşacak olmanın tesellisi… Seni nasıl özlüyorum bir bilsen… Bugün prenseslerin de 17 aylık oldular. Babacım Alya yürüdü, Sofia bugün dede diye resmine sarıldı. İnşallah görüyorsundur. Sana pasta aldık ziyaretine geldik, torunlarınla üfledik. Sen bizim atamızsın en büyük aşkımızsın ve koruyucu meleğimizsin. Ah babam ah. Mavi gözlü engin bilgili dev adam. Nur içinde yat, cennet bahçelerinde uyu. Seni çok özledim. Rabbim sabırlar versin. İyi ki senin kızın olmuşum, her an seninle gurur duymuşum güzel kalplim babişkom."