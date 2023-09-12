Seray Sever ikizleri ile tatilden paylaşım yaptı

Seray Sever 2018’de Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu. Geçen yıl, 49 yaşında doğum yaparak herkesi şaşırtan Seray Sever ikiz annesi olmuştu. Sever, sosyal medya hesabından tatilden karesini paylaştı. Şimdilerde ikiz kızları ile Bodrum'da tatilde olan ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayı ihmal etmiyor.

"AŞKLARIM"

Şimdilerde ikiz kızları ile Bodrum'da tatilde olan ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmayı ihmal etmiyor. Sever, Sofia ve Alya ile çekildiği tatil karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü isim paylaşımına "Aşklarım" notunu düştü.

Sosyal medya kullanıcıları birçok yorumda bulundu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Seray Sever (@seraysever)'in paylaştığı bir gönderi

"SOFİA'YI BABAMA BENZETİYORUM"

Seray Sever, hamileliğinin son günlerine yaklaşırken babası Tamer Sever'i kaybetmenin acısını yaşamıştı. TV8'de ekrana gelen '2. Sayfa' programına konuk olan sunucu, bebeklerinin kime benzediği sorusuna, "Sofia'yı babama benzetiyorum. Alya da Eray'ın tarafına benziyor. Tek yumurta ikizi değiller zaten birbirlerine benzemiyorlar" yanıtını vermişti.