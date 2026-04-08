Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı

Uzun süredir Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, sanat hayatına dair sitem dolu açıklamalarda bulundu.

VASİYETİNİ AÇIKLADI

Sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında sevenlerine seslenen ünlü şarkıcı, vasiyetini açıkladı.

"YAKINDA ÖLÜP GİDECEĞİM"

Kariyeri boyunca engellerle karşılaştığını söyleyen Serdar Ortaç, "Bana bir söz verin; ben ölünce bu şarkıları yaşatın. Sağlığımda kliplerimi çekmediler, sesimi duyurmak istemediler. Herkes batmam için uğraştı ama 35 yıldır hala ayaktayım. Yakında ölüp gideceğim, tek isteğim bu şarkıların herkese ulaşması" ifadelerini kullandı.

MS NEDİR?

MS (Multiple Skleroz) hastalığı, bağışıklık sisteminin sinir liflerini kaplayan koruyucu miyelin kılıfına saldırması sonucu beyinle vücut arasındaki sinir iletiminin bozulmasıyla, kas güçsüzlüğü, görme sorunları, yürüme, denge-koordinasyon semptomlarına neden olan merkezi sinir sisteminin bir hastalığıdır.