Ünlü oyuncu Aubrey Plaza eşinin vefatından bir yıl sonra bebek bekliyor

ZORLU BİR KAYBIN ARDINDAN YENİ BİR BAŞLANGIÇ



Aubrey Plaza için bu gelişme, derin bir yas sürecinin ardından gelen yeni bir başlangıcı temsil ediyor. Aktrisin 2021 yılında evlendiği hayat arkadaşı, senarist ve yönetmen Jeff Baena, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Baena’nın vefat nedeninin kendi yaşamına son vermesi olduğu kamuoyuna yansımıştı. Plaza, eşinin kaybıyla sarsıldığı bu zorlu dönemi, profesyonel çalışmalarına odaklanarak ve özel hayatının gizliliğini koruyarak geçirmeyi tercih etti.