Ünlü oyuncu Aubrey Plaza eşinin vefatından bir yıl sonra bebek bekliyor
Duygusal açıdan zorlu bir yılı geride bırakan Aubrey Plaza'nın, partneri Chris Abbott ile ilk bebeğini beklediği doğrulandı. İşte detaylar...
Ünlü Hollywood oyuncusu Aubrey Plaza, anne olmaya hazırlanıyor. 41 yaşındaki aktrisin, partneri Chris Abbott ile ilk çocuklarını bekledikleri haberi resmi kaynaklarca doğrulandı. Çifte yakın kaynaklar, bu gelişmeyi "duygusal açıdan zor geçen bir yılın ardından gelen güzel bir sürpriz" olarak nitelendiriyor.
PARİS MODA HAFTASI'NDA İPUCU VEREN STİL TERCİHİ
Son dönemde katıldığı etkinliklerdeki giyim tarzıyla dikkat çeken Plaza, geçtiğimiz ay Paris Moda Haftası’nda hamilelik iddialarını güçlendirmişti. Loewe defilesinde tercih ettiği büyük beden deri ceket ve Lacoste sunumundaki bol kesim kombinleri, aktrisin belirginleşen karnını gözlerden uzak tutma çabası olarak yorumlanmıştı.
ZORLU BİR KAYBIN ARDINDAN YENİ BİR BAŞLANGIÇ
Aubrey Plaza için bu gelişme, derin bir yas sürecinin ardından gelen yeni bir başlangıcı temsil ediyor. Aktrisin 2021 yılında evlendiği hayat arkadaşı, senarist ve yönetmen Jeff Baena, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Baena’nın vefat nedeninin kendi yaşamına son vermesi olduğu kamuoyuna yansımıştı. Plaza, eşinin kaybıyla sarsıldığı bu zorlu dönemi, profesyonel çalışmalarına odaklanarak ve özel hayatının gizliliğini koruyarak geçirmeyi tercih etti.
AUBREY PLAZA'NIN HAYATINDAKİ YENİ DÖNEM
Aubrey Plaza’nın hayatındaki bu yeni döneme eşlik eden Chris Abbott, bağımsız sinemanın ve tiyatro dünyasının saygın isimlerinden biri. "Girls" dizisiyle geniş kitlelerce tanınan Abbott; "James White" ve "On the Count of Three" gibi projelerdeki performansıyla eleştirmenlerden tam not almış bir isim.