Şeyma Subaşı, Formula E CEO'suyla aşk mı yaşıyor?

5 ay evli kaldığı Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile 29 Eylül'de boşanan Şeyma Subaşı'nın, bugünlerde Meksika'ya uçtuğu ve 53 yaşındaki Formula E CEO'su Alejandro Agag ile aşk yaşadığı iddia edildi.

ÖNCE ACUN ILICALI'NIN YANINA DOMİNİK'E GİTTİ

Survivor'ın başlamasıyla Dominik'e giden Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından eski kocası Acun Ilıcalı hakkında yaptığı paylaşımlarla yine adından söz ettirmişti. Ilıcalı'nın başarılarından söz eden Subaşı, övgü dolu sözler kullanmıştı. Subaşı, ''Bu onun birçok başarılarından sadece biri. Başardığı her şeyi görmek bunun bir parçası olmaktan gerçekten gurur duyuyorum.'' açıklamasında bulunmuştu.

CEO İLE YEMEK POZU İDDİALARI KUVVETLENDİRDİ

İddialara göre yeni aşk 53 yaşındaki Formula E CEO'su Alejandro Agag. Şeyma Subaşı ve Agag'ın beraber bir yemekte pozunun olması da sosyal medyada iddiaları arttırdı.