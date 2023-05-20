Şeyma Subaşı ve Meedo'nun balayı pozları

Şeyma Subaşı, bir ayrılıp bir barıştığı Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz haftalarda nikah masasına oturdu. Meedo ile Fas'ın Marakeş şehrinde evlenen Şeyma Subaşı, balayı için ise Japonya'yı tercih etti.

BALAYI İÇİN JAPONYA'YI TERCİH ETTİLER

Meedo ile Fas'ın Marakeş şehrinde evlenen Şeyma Subaşı, balayı için ise Japonya'yı tercih etti. Ünlü çift, özel bir uçakla Tokyo'ya uçtu.

Subaşı, ultra lüks yolculuğunda çektiği fotoğrafları 2.9 milyon takipçisi Instagram hesabından, "Balayı" notuyla paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Seyma Alsaloussi (@seymasubasi)'in paylaştığı bir gönderi

Ardından Tokyo'dan pozlarını da yayınlayan fenomen isim, "Tokyo'da ilk saatlerim, gecenin geç bir vakti. Sokaklarda dolaştım, sabaha karşı 3'te sake ve yeşil çay içip, ekmek yedim" mesajını yazdı.