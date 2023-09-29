Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi tek celsede boşandı!

Uzun süredir evliliklerinde problem olduğuna dair dedikoduların çıktığı Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi çifti bugün boşandı.

BEYKOZ ADLİYESİ'NDE BOŞANDILAR

Evlilikte psikolojik şiddet iddialarının ardından çift boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. 5 aylık evliliği bitiren duruşma bugün Beykoz Adliyesinde görüldü.

NAFAKA VE TAZMİNAT YOK

Kararını açıklayan mahkeme, Mohammed Alsaloussi ve Şeyma Subaşı’nın boşanmasına karar verdi. Taraflar birbirinden tazminat ve nafaka talebinde bulunmadı.

Subaşı boşanmanın ardından da Instagram hesabından eşiyle olan tüm fotoğrafları sildi.