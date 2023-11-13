Şeyma Subaşı'nın Photoshop'u abarttığı düşünülmüştü: İşte fayans fotoğrafının aslı

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Şeyma Subaşı, fayans önünde poz vermişti. Ancak Şeyma Subaşı, fotoğrafın bel kısmında fayansların yamuk olduğunu gören takipçileri tarafından adeta eleştiri yağmuruna tutuldu.

İŞİN ASLI BAŞKA ÇIKTI

Ancak gerçek çok başka çıktı. Sosyal medyada gündem olmasının ardından söz konusu fotoğrafın perde arkasını yayınlayan Subaşı, takipçilerini şaşırttı. 33 yaşındaki fenomenin bir marka ile reklam çalışması yaptığı, fayansların özellikle çizilerek yamultulduğu ortaya çıktı. Subaşı o anları Instagram hesabından paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Seyma (@seymasubasi)'in paylaştığı bir gönderi

ŞEYMA SUBAŞI: NE DİYİM Kİ, ALIŞTIM ARTIK...

Şeyma'nın "Ne diyim ki... E alıştım artık. Aşırı eğlendim. Bütün ekibe teşekkürler" mesajıyla reklamını yaptığı ürünü paylaştığı videoya; "Şeyma tüm Türkiye’yi trolledi", "Hepimizi kekledin" ve "Şeyma vurdu, gol oldu" gibi yorumlar yapıldı.