Shakira ile Lewis Hamilton aşk mı yaşıyor?

Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile İspanyol futbolcu Gerard Pique'nin Milan ve Sasha adını verdikleri iki çocuk sahibi oldukları 11 yıllık ilişkileri, geçtiğimiz sene haziran ayında Pique'nin ihaneti sebebiyle bitmişti. Ünlü yıldızın şu sıralar gönlünü Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'a kaptırdığı iddia ediliyor.

Teknede görüntülendiler

Shakira; bir akşam yemeğinde Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton (38) ile görüntülenmişti. İkili, ardından beraber teknede de objektiflere takılmış ve şarkıcı ile F1 yıldızının aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

Arkadaşlarıyla birlikte yemeğe çıktılar

Shakira ve Lewis Hamilton, tüm bunların ardından aşk iddialarını güçlendiren bir harekette daha bulundu. Ünlü isimler, aralarında müzisyen Mustafa the Poet ve Kendall Jenner'ın arkadaşı Fai Khadra'nın da bulunduğu bir grupla birlikte Hamilton'ın İspanya Grand Prix'sindeki başarısını kutladı.

Barcelona'da yemek yiyen arkadaş grubundan Hamilton, fotoğraf çekilmesi için poz verildiği sırada kolunu dekolteli elbisesiyle göz kamaştıran Shakira'nın beline doladı.

People dergisinin haberine göre, 46 yaşındaki şarkıcı ve F1 pilotu "flört" aşamasında. Kaynaklar, "Beraber zaman geçiriyorlar ve birbirlerini tanıma aşamasındalar. Eğleniyorlar ve flört ediyorlar" ifadelerini kullandı.