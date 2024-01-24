Show TV yeni dizisi 'Kara' için final kararı aldı! İşte diğer kanallarda da final yapacak diziler
Başrollerini Öykü Karayel, İlker Kaleli, Mehmet Özgür, Tülin Özen, Yıldıray Şahinler gibi birbirinden başarılı oyuncuların paylaştığı 'Kara' dizisi için final kararı alındı.
Show TV ekranlarında yayınlanan Kara dizisi için, reytinglerde istenilen başarıyı yakalanamadığı için final yapılmasına karar verildi.
5. BÖLÜMDE EKRANA VEDA EDECEK
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Show TV, Ay Yapım imzalı Ne Gemiler Yaktım'dan sonran Kara dizisi için de final kararı aldı. Dizi, 5. bölümle ekran macerasını noktalayacak.
RAKİP KANALLARDA FİNAL YAPACAK DİZİLER BELLİ OLDU
Yeni yılda reytingleri inceleyen kanallar, diziler için peş peşe final kararı almıştı. Kanal D'den Dilek Taşı, Show TV'den Ne Gemiler Yaktım, ATV'den Yıldızlar Bana Uzak ve TV8'den Aşka Düşman dizileri için final kararı çıkmıştı.