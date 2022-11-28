Sıla Gençoğlu'nun acı günü

Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, 1 ay önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi gören Gençoğlu'ndan üzücü haber geldi. 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hürriyet'in aktardığı habere göre Şükrü Gençoğlu yarın İzmir, Alsancak Cami'nde kılınacak ikindi namazının ardından Urla İskele Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

KONSER ÖNCESİ SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Şükrü Gençoğlu, geçtiğimiz sene ağustos ayında Didim'de konser hazırlığı yapan kızına sürpriz yapmıştı. O anları Instagram hesabından paylaşan Sıla "Babam da sürpriz yapıp, soundcheck'i bastığına göre bu akşam fırtına gibi geçecek" demişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Sıla (@silagencoglu)'in paylaştığı bir gönderi

"CANIM BABAM VE BEN"

Şarkıcı, çocukluk yıllarında çekilen bu fotoğrafa, "Canım babam ve ben. Tüm babalara, baba adaylarına, heveslilere, babacanlara... Bir de özlemini çektiklerimize. Her güne, hayata bir baş selamı, iyi pazarlar" notunu düşmüştü.