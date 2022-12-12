Sipahi dizisinin konusu ne? Oyuncuları kimler? Soru ve cevaplarla Sipahi dizisi...

Yeni bir dizi 12 Aralık 2022 akşamı saat 20.00'de Show TV'de izleyici ile buluşuyor. Senaryosunu Ali Doğançay’ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği 'Sipahi' dizisi pek çok ünlü oyuncuyu bir araya getiriyor. İşte Sipahi dizisinin konusu, künyesi, oyuncuları ve diziden fotoğraflar...

Sipahi Dizisi Künyesi:

Kanal: Show TV

Yapım: CNP Film

Yapımcı: Mehmet Canpolat, Sadi Canpolat

Yönetmen:Hakan İnan

Senaryo: Ali Doğançay

Başroller: Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık

Dizinin özeti: Dizi, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetiştirdiği en yetenekli ajanlardan Korkut Ali Türkoğlu ve kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları konu ediniyor.

SİPAHİ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Peki, Sipahi dizisinin konusu ne? Show TV dizinin konusunu şöyle paylaşıyor: Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye’de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi; çeşitli sınavlardan geçmekte, metaverse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır. Bu karmaşık ve komplike düşman, ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir.

SİPAHİ DİZİSİ FRAGMANI

SİPAHİ DİZİSİ OYUNCULARI

Sipahi dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaan Yıldırım,

Özge Gürel

Kerem Alışık

Sinan Tuzcu

Başak Gümülcinelioğlu

Erkan Bektaş

Nurettin Sönmez

Çağdaş Onur Öztürk

Serhat Nalbantoğlu

Emre Bulut

Gözde Okur

Elit Andaç Çam İnan

Zeynep Oymak

Berrin Arısoy

İsmail Düvenci

Selçuk Borak





SİPAHİ DİZİSİ 1. BÖLÜM ÖZETİ

Show TV dizinin ilk bölümünü şöyle tanıtıyor: Kendini sürekli tehlikeye atmaktan geri durmayan Ali, yeni görevinde Türkiye üzerine büyük bir komplonun planlandığını ortaya çıkarır. Bunun üzerine MİT içerisinde bir efsane olarak anılan eski istihbaratçı Yıldırım Bozok göreve geri döner. Ancak bu geri dönüş ile Yıldırım’ın geçmişi de onun peşinden gelecektir. Vatanı korumanın bir meslek değil, bir haysiyet konusu olduğunu bilen Ali ve Yıldırım, Türkiye’nin geleceğini korumak zorundadır. Hayaletler tarafından Türkiye üzerinde oynanan gölge oyununda perdeyi aralamaları gerekecektir.

SİPAHİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin ilk bölümünde ekrana gelecek sahneler Almanya’nın Berlin şehrinde çekildi. Dizide Korkut Ali Türkoğlu’nun (Kaan Yıldırım) yürüttüğü gizli bir operasyona ait sahnelerin çekimleri Berlin Katedrali, Brandenburg Kapısı, Müzeler Adası ve Oberbaum Köprüsü’nde gerçekleşti.

OYUNCULAR DİZİ İÇİN NELER SÖYLEDİ?

Özge Gürel: ‘Sipahi’yi okumadan önce zaten Kaan çok beğendiği için beni aramıştı. Bu çok önemliydi. O bana çok güzel anlatmıştı. Sonra görüşmeye gittik. Sanırım benim için burada en etkili kısım birincisi, senaristimizin bakış açısıydı. İkincisi de ‘Canan’ karakterinin gerçekten kendi dünyasında kurduğu adalet sistemi, kendi öfkesini doğru yönlendirebilmesiydi. Karakter beni çok etkiledi.

Kerem Alışık: Dizide adım ‘Yıldırım Zafer Bozok’… Hikâye geldi, baktım... “İnsanın kalbine yıldırım kaç kere düşer?” dedim. Hoş, değişik, bugüne kadar hiç çekmediğim tarzda bir tür. Bunlar tabii cazip geldi. Acısı var. Acısı eski ama sıcak, taze. Unutmuyor ve acısına sahip çıkıyor. Gülüşüne güzel diyorlar, acısı çok olduğu için olabilir. Güdüleri var; öğretmek gibi öğrenmek gibi dert edinmek gibi yönetmek gibi. Aslında çölde bir kum tanesi ama çölün derdini taşıyor. Dolayısıyla ben baktığım zaman bu bakış açısı hoşuma gitti. Ekip çok iyi. Kaan ile yeni tanıştık ama işine saygılı, sahip çıkan insanların olması, Özge gibi Kaan gibi ve tüm ekip arkadaşlarımız gibi. Keza sevgili yönetmenimiz Hakan İnan da öyle.

Kaan Yıldırım: Ben de hikâyeyi çok sevdim. Hikâyenin ele alınış biçimini çok sevdim. Karakterimi çok sevdim. Yönetmenimiz Hakan İnan'ı zaten daha önceden tanıyordum. Güvendiğim bir yönetmendi. Ben de Kerem ağabey gibi içinde Atatürk’e yer verilmesini çok sevdim. Bu sebeplerden dolayı bu işin içindeyiz.