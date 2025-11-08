Siyah saçlarından vazgeçti! İşte şarkıcı Bengü'nün yeni imajı

"Kalbim", "Unut Beni" gibi hit şarkılarıyla tanınan 46 yaşındaki ünlü şarkıcı Bengü, uzun yıllardır kendisiyle özdeşleşen imajında radikal bir adım attı.

Geçtiğimiz günlerde ailesiyle yaşadığı tekne kazası paniğiyle gündeme gelen şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımlarıyla saçlarında yaptığı büyük değişiklikle dikkat çekiyor.

Bengü, yıllardır koyu renkte kullandığı saçlarını boyatarak rengini değiştirdi ve yeni bir görünüme kavuştu.Yeni imajını sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla paylaşan şarkıcı, bu yenilenmeyle büyük ilgi topladı.

Bengü, imaj değişikliğinin yanı sıra, oyuncu Çağatay Ulusoy ile bir aşk filminde oynamak istediğini de belirtmişti.