Songül Öden: "Taşınmaktan daha kötü olan şey hamileyken taşınmakmış"

Gümüş, Umutsuz Ev Kadınları gibi dizilerdeki canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer edinen oyuncu Songül Öden, mutluluğu iş insanı Arman Bıçakçı'da buldu. 5 aylık hamile olan ve kız bebek bekleyen Songül Öden, bebeğini kucağına almak için gün sayıyor.

"Çeken bilir"

Bebeği için yeni bir eve taşınma kararı alan ünlü oyuncu, taşınmanın çok zor olduğunu dile getirdi.

Öden, "Hiç fotoğraf koymuyorum diye sitem ediyorsunuz. 5 aydır taşınmaya çalışıyorum, taşınmaktan daha kötü olan şey 'Hamileyken taşınmakmış' ... çeken bilir." ifadelerini kullandı.