Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

3 yıl önce iş insanı Arman Bıçakçı’yla evlenen 44 yaşındaki güzel oyuncu anne olmaya hazırlanıyor.

Kızı olacak

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bugüne kadar birçok kez dizi ve filmlerde anne rolüne hayat veren Öden, 4 aylık hamile… Songül Öden‘in bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Ünlü oyuncunun kızı olacak.

Öden şu günlerde iki heyecanı birden yaşıyor. Başarılı oyuncu büyük bir heyecan ve gururla oynadığı Zübeyde Hanım rolüne hayat verdiği “Atatürk” dizisini dört gözle bekliyor.