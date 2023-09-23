Sosyal medyada 19 yıl sonra yeniden popüler olan şarkı: Na Ti Xerese

"Tadını çıkar, tadını çıkar yeni aşkının..." 'Na ti xerese' adlı şarkı bugünlerde Ivi Adamou'nun yorumuyla sosyal medyada çok popüler. Şarkı aslında eski bir 'Despina Vandi' şarkısı. Sözleri ve müziği Phoebus'a ait olan şarkı sadece Tik Tok'ta viral olmakla kalmadı, iTunes listelerinde de hızla yükseldi.

Sosyal medyada yayılan performans da aslında eski. Ancak Ivi Adamou'nun bir konserinde muhtemelen terk edilen bir hayranıyla yaşadığı diyaloğun ardından 'Tadını çıkar'ı söylemesi Tik Tok'ta hızla yayıldı ve neredeyse 2 milyon kişi tarafından izlendi. Bu video da şarkının tekrar popülerleşmesinde rol oynadı.

Türkiye'de şarkıya olan ilgideki yükseliş Google verilerine böyle yansımış.

İşte 2004 yılına ait şarkının Despina Vandi versiyonu: