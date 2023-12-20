Şükrü Özyıldız: Beni Dua Lipa'ya benzetiyorlar

'Benim Hala Umudum Var', 'Şeref Meselesi', 'Akıncı', 'Ruhun Duymaz' gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan 35 yaşındaki oyuncu Şükrü Özyıldız, katıldığı programda kendisinin Dua Lipa'ya benzetildiğini söyledi.

"SİBİL'İ DE BENİ DE DUA LİPA'YA BENZETİYORLAR"

Yasemin Şefik’in “Dua Lipa aradığında telefonu açmamak için bahanen ne olurdu?” sorusu üzerine Özyıldız, “Beni Dua Lipa’ya benzetiyorlardı. Hatta Sibil’i de Dua Lipa’ya benzetiyorlar. Bizim Sibil ile kesişen kümemizi düşünebiliyor musun? Dua Lipa” diyerek aynı zamana sevgilisiyle ilgili benzerliklerini de bu açıklamayla belirtti.

'BEN DUYGUMU BELLİ EDERİM'

Ünlü isim, Yasemin Şefik’in “Çıkma teklifi geri gelsin mi?” sorusu üzerine seyircilerin gelsin yorumlarının ardından Şükrü Özyıldız “Ben duygumu belli ederim. Benimle çıkar mısın cümlesinde değil. Kendi içinden gelerek, ilişkide bulman güzel” diye konuştu.