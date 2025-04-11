Sürpriz aşk iddiası! Hande Doğandemir ile Yusuf Çim aşk mı yaşıyor?

Hande Doğandemir, 2013’te ekrana gelen Güneşi Beklerken dizisinde canlandırdığı o “Zeynep” karakteriyle hafızalarımıza kazınmıştı. Son olarak Taş Kağıt Makas dizisinde izleyicinin karşısına çıkan oyuncu Hande Doğandemir 2024'ün sonunda bir davet için Alp Dağları'na gitmişti.

Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Doğandemir "Olabilecek en tatlı ekiple Alpler'de bu şahane 3 günü elimdekilerle ancak bu kadar anlatabildim hepinize teşekkürler zirvedeki yalnızlık" notunu düşmüştü. İddiaya göre, Hande Doğandemir ve Yusuf Çim, Alp Dağları'nda bir davette bir araya geldi.

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Patronlar Dünyası'nda yer alan haberi göre; Aralık ayında başlayan bu yakınlık İstanbul’a da taşındı ve kısa sürede aşka dönüştü.

Henüz ilişkileriyle ilgili resmi bir açıklama yapmayan çiftin, yaklaşık bir aydır gözlerden uzak şekilde birlikte olduğu konuşuluyor.