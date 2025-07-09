Survivor Yusuf Yıldız eşiyle boşandığını açıkladı

Yusuf Yıldız, 6 yıl boyunca girmeye çalıştığı Survivor'a erken veda etmişti. Aylar süren yarışmanın şampiyonu Adem Kılıçcı olmuştu.

BOŞANMA PAYLAŞIMI GELDİ

Yusuf Yıldız ve Sevgi İme’nin aşk yaşadıkları iddia edilmişti. Evliliklerindeki krizi aşamayan Yusuf Yıldız, eşi Rumeysa Çelik ile yollarını ayırdı. Ünlü isimden boşanma paylaşımı geldi.

"YOLLARIMIZI AYIRMA KARARI ALDIK"

Yusuf Yıldız, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Kamuoyuna duyuru:

Bugün itibarıyla Rumeysa Çelik ile olan evliliğimizi, karşılıklı saygı ve anlayış içinde ve ortak bir kararla sonlandırmış bulunuyoruz. Zamanla hayata dair beklenti ve önceliklerimizin farklılaştığını gördük ve yollarımızı ayırma kararı aldık. Bu süreci başından itibaren karşılıklı nezaketle ilerlediğini, bundan sonra da aynı saygının korunacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."