Taşacak Bu Deniz dizisine Demet Akalın’dan övgü: "Çok İyisiniz"

14 Kasım Cuma akşamı reyting yarışında TRT 1'in Karadeniz temalı dizisi "Taşacak Bu Deniz" dikkat çekici bir başarıya imza attı. O akşam ekrana gelen yapımlar arasında Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar'ın yeni bölümleri ve NOW kanalının Ben Onun Annesiyim dizisinin final bölümü yer alıyordu.

Başrol oyuncularından Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in ayrıldığı Kızılcık Şerbeti'nin reytinglerdeki düşüş eğilimi devam ederken; "Taşacak Bu Deniz" adeta zirveye çıktı.

Dizi, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin tamamında reytinglerini 2 puan birden artırarak kendi rekorunu kırdı ve Cuma akşamının en iddialı yapımı olarak iddiasını sürdürdü.

TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi "Taşacak Bu Deniz", her hafta artan tansiyonu ve sürükleyici hikayesiyle sadece izleyiciler tarafından değil, aynı zamanda ünlüler dünyası tarafından da yakından takip edilmeye başlandı.

Demet Akalın’dan diziye övgü

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dizinin sıkı bir takipçisi olduğunu ifade etti. Akalın, “Çok iyisiniz oğlum ya. Zorla izlettirdi Hira bir iki bölüm. Şu an tiryakiyiz” ifadelerini kullandı.