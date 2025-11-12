Türk Sanat Müziğinin usta ismi Muazzez Abacı hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği'nin efsanevi sesi Muazzez Abacı, kızı Saba Abacı'yı ziyaret etmek için gittiği ABD'de geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirdi. Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan ve böbreklerinde de sorun oluştuğu öğrenilen ünlü sanatçıdan maalesef acı haber geldi. Muazzez Abacı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Acı haberi, sanatçının menajeri Taner Budak duyurdu.

Budak yaptığı açıklamada, “Büyük bir üzüntüyle sanatçımız Muazzez Abacı’yı 12 Kasım 2025 tarihinde, 78. doğum gününde kaybettik. Sevgisi, güler yüzü ve güzel kalbiyle daima hatırlanacak,” ifadelerini kullandı.