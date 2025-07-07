Türkiye güzeli Açalya Samyeli Danoğlu, 6 ayda 21 kilo verme sırrını açıkladı

2012 Türkiye Güzeli Açalya Samyeli Danoğlu, 6 ayda tam 21 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuştu.

Fit ve sağlıklı vücudu ile göz kamaştıran Danoğlu'nun bu değişim sürecindeki sırrı ise oldukça dikkat çekici.

"DAHA SAĞLIKLI HİSSEDİYORUM"

Açalya Samyeli Danoğlu, yeme düzenine dikkat ederek bu değişimi gerçekleştirdiğini ve spor yaparak vücudunu sıkılaştırmaya devam ettiğini açıkladı. Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; Danoğlu, "Boyum 1.86 olduğu için aldığım kilolar pek anlaşılmıyordu, şimdi formumu koruyarak daha sağlıklı hissediyorum" dedi.