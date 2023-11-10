Uğur Yücel: Eşkiya’yı izlerken ağladım

Bu yıl "Yeniden düşün, Yeniden yarat, Yeniden inşa et" temasıyla 11'incisi gerçekleşen Brand Week Istanbul’un ilk gününde etkinliğin onur konuğu olan Uğur Yücel sahnede dinleyicilerle buluştu.

"EŞKIYA İZLERKEN AĞLADIM"

Yücel, eski filmlerini izlemediğini fakat tesadüfen açık havada denk geldiği Eşkıya'yı izlediğinde ilk defa ağladığını paylaştı. Sanatçı, kendi oyunculuğunu beğenmediğini ve o dönem oyunculuğu bıraktığını aktardı.

"Normal insanlar konformisttir, sanatçılar değil" diyen Yücel sözlerine, "Doğaları ve yaratımları gereği normal insan olamazlar; onlardan beklendiği gibi varlıklarını uyum içerisinde gösteremezler" ifadeleriyle devam etti.

Konservatuvar okurken Yıldız Kenter’e "Ben tiyatrocu olmak istemiyorum" dediğini anlatan oyuncu, "Halkı oynamak" isteğiyle konservatuvarı bırakmaya ramak kala Haldun Taner’in onu "Aristofanes oynamazsan, Shakespeare bilmezsen iyi bir kabare oyuncusu olamazsın" sözleriyle ikna ettiğini anlattı.

"HAYATTA HİÇ UNVANIM OLMADI"

Cümle aralarında oyuncu olmadığını tekrarlayan Uğur Yücel,unvanları kabul etmediğini vurguladı: Hayatta hiç unvanım olmadı. Üsküdar’da Mehtap Düğün Salonu’nda davul çalarak para kazanmaya başladım. Müzisyen, tiyatrocu, sinemacı, yönetmen, senarist... Bunların hepsini bana söyleyenler oluyor ama kendime unvan olarak almıyorum. Tevazu olsun diye de söylemiyorum. Herkesin çok büyük unvanları var; buna da gerek var mı bilemiyorum.

"ÇARESİZLİĞİ ÇOK HİSSETTİM"

Oyuncunun yaslanacağı bir yönetmen, bir çalışanın yaslanacağı bir yönetici aradığını fakat bulamadığını, kendi projelerinde bu duruma bir çare üretmeye çabaladığını dile getiren sanatçı, bu çabasının nedenini ise “Çaresizliği çok hissettim ben” sözleriyle açıkladı.