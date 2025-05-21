5 yıllık hasret bitiyor! Sezen Aksu'dan müjdeli haber geldi

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, 5 yıllık aranın ardından yeni albümüyle seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Uzun süredir hem konser hem de albüm çalışması yapmayan Minik Serçe lakaplı Sezen Aksu, sonunda hayranlarıyla buluşacak. Albüm, tüm dijital platformlarda müzikseverler ile buluşacak.

695 MİLYON LİRAYA TELİF HAKLARINI SATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Universal Music Group (UMG), Sezen Aksu’nun müzik kataloğunu satın aldığını duyurmuştu. Sanatçının 21 single ve 30 albümden oluşan eserlerinin yayınlanma, senkronizasyon ve telif hakları UMG’ye devredildi. Sezen Aksu’nun 18 milyon dolara (695 milyon lira) imza attığı iddia edildi.

6 MİLYON AKTİF DİNLEYİCİ

Aksu’nun 40 milyonu aşan fiziksel albüm satışı ve Spotify’da ayda 6 milyon aktif dinleyiciye ulaşmasının, UMG’nin satın alma kararında kritik rol oynadığı belirtiliyor. Sanatçı, yalnızca Türkiye’de değil, Balkanlar ve Orta Doğu’da da geniş bir dinleyici kitlesine sahip.

ALBÜM MÜJDESİ

5 yıllık aranın ardından albüm çıkarmaya hazırlanan Sezen Aksu'nun çalışmasında toplamda 14 şarkı yer alacak. Ayrıca sanatçının daha önce hiç duyulmamış bir şarkısının 3 farklı versiyonu da dinlenecek. Aksu’nun merakla beklenen albümü toplamda 17 şarkıdan oluşacak.