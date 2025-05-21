Ozan Güven'den 50 yaşından sonra radikal karar

Oyuncu Ozan Güven’in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, Temmuz 2020’de Güven’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

ABAJUR SİLAH SAYILMIŞTI

Deniz Bulutsuz’un çenesinden yaralanmasına neden olduğu iddia edilen abajur silah sayılmıştı.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılama sürecinde, mahkeme Deniz Bulutsuz’un vücudundaki yaralara ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan kesin rapor istemişti.

DAVA DEVAM EDİYOR

Savcı, Güven’in 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Deniz Bulutsuz için ise “basit yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Dava devam ediyor…

"AKILSIZ TELEFONA GEÇİYORUM"

Ünlü oyuncu, önceki gün 50 yaşına girdi. Arkadaşları tarafından beşi bir yerde hediye edilen Güven, aldığı radikal kararı açıkladı: