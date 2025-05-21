Ozan Güven'den 50 yaşından sonra radikal karar
Son dönemde eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'a şiddet iddialarıyla gündeme gelen Ozan Güven, 50 yaşına girdi. Ünlü oyuncu, aldığı radikal kararı sosyal medya hesabından paylaştı.
Aybüke Sengir
Oyuncu Ozan Güven’in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, Temmuz 2020’de Güven’in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
ABAJUR SİLAH SAYILMIŞTI
Deniz Bulutsuz’un çenesinden yaralanmasına neden olduğu iddia edilen abajur silah sayılmıştı.
İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılama sürecinde, mahkeme Deniz Bulutsuz’un vücudundaki yaralara ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan kesin rapor istemişti.
DAVA DEVAM EDİYOR
Savcı, Güven’in 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Deniz Bulutsuz için ise “basit yaralama” suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Dava devam ediyor…
"AKILSIZ TELEFONA GEÇİYORUM"
Ünlü oyuncu, önceki gün 50 yaşına girdi. Arkadaşları tarafından beşi bir yerde hediye edilen Güven, aldığı radikal kararı açıkladı:
14 Haziran 2025 tarihinde akılsız telefona geçiyorum. Twitter (X) 10 seneyi geçmiştir kullanmıyorum. Instagram hesabımı tamamen, 'Taslak Sanai' ofise devredeceğim. Bundan sonra da yok; "X’e bir şey yazmadın", "Whatsapp'tan görmedin", "Instagram'da insan bir şey der" gibi, gereksiz emir kiplerinden kurtulacağım. Kaldı 24 gün. 50 yaş güzelmiş.