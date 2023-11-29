Umut Akyürek'in son estetiği şaşırttı: Alın daraltma...

Geçirdiği birçok operasyon ile dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzetilen Umut Akyürek, bu defa alın daraltma ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ameliyatım başarıyla geçti, her şey yolunda. Alın daraltma ameliyat geçirdim" dedi.

17 YAŞINDAKİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda gençlik fotoğrafını yayınlayan Akyürek gönderisine, "Daha 17 17, on yedi" notunu düşmüştü. Gençlik fotoğrafındaki güzelliğiyle herkesi büyüleyen Akyürek, dudaklarıyla ilgili estetik iddialarına da bu fotoğrafla yanıt vermişti.