Umut Akyürek'in son estetiği şaşırttı: Alın daraltma...

Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Umut Akyürek, estetik merakıyla biliniyor. Ünlü sanatçı son olarak estetiklerine bir yenisini daha ekledi.

Umut Akyürek'in son estetiği şaşırttı: Alın daraltma...

Geçirdiği birçok operasyon ile dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie'ye benzetilen Umut Akyürek, bu defa alın daraltma ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

Umut Akyürek'in son estetiği şaşırttı: Alın daraltma... - Resim : 1

Akyürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ameliyatım başarıyla geçti, her şey yolunda. Alın daraltma ameliyat geçirdim" dedi.

Umut Akyürek'in son estetiği şaşırttı: Alın daraltma... - Resim : 2

17 YAŞINDAKİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIŞTI

Geçtiğimiz haftalarda gençlik fotoğrafını yayınlayan Akyürek gönderisine, "Daha 17 17, on yedi" notunu düşmüştü. Gençlik fotoğrafındaki güzelliğiyle herkesi büyüleyen Akyürek, dudaklarıyla ilgili estetik iddialarına da bu fotoğrafla yanıt vermişti.

Umut Akyürek'in son estetiği şaşırttı: Alın daraltma... - Resim : 3