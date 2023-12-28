Umut Evirgen'den Alina Boz'a sabah sürprizi

2 Aralık'ta oyuncu Alina Boz ile dünya evine giren Umut Evirgen, hastalandıkları için balayına gidemediklerini açıklamıştı. Ünlü çift önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Basın mensuplarının tatil sorusuna Alina Boz, "Güzel bir yıl oldu benim için. Yılbaşı için tatil planı yapmadık ama Ocak ayı içerisinde bir yurtdışı planımız var" ifadelerini kullandı.

'SABAH UYANIR UYANMAZ RESİM SERGİSİNE GETİRDİM'

Sürprizleri sevdiğini ve plan yapmaktan pek hoşlanmadığını söyleyen Evirgen, "Alina'ya son yaptığım sürpriz bu sabah uyanır uyanmaz onu çok güzel bir resim sergisine getirmekti" dedi.

'KAMERA ÖNÜ BANA GÖRE DEĞİL'

Mekanları güvendiği birine teslim ettikten sonra bütün dikkatini yönetmenliğe ayırmak istediğini söyleyen Umut Evirgen; "Ana akım ya da dijitale bir dizi projesi yapmak isterim. Hatta üstünde çalışıyorum ve mayıs ayına kadar netleşir. Oyunculuk konusunda yeteneğim yok, oyunculuğu hiç yapamıyorum. Kamera önü bana göre değil" diyerek samimi açıklamalarda bulundu.