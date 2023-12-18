Alina Boz: "Düğünden sonra rahatsızlandık, acelesi yok balayının"

Ünlü çift Alina Boz ve Umut Evirgen, 2 Aralık'ta ise yakın dostları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen bir törenle hayatlarını birleştirmişti. Alina Boz’un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken, Umut Evirgen’in şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim olmuştu. Alina Boz ile Umut Evirgen, önceki gün Akmerkez'deydi. Magazin muhabirleriyle ayaküstü sohbet eden çift soruları yanıtladı.

"Acelesi yok balayının"

Geçtiğimiz haftalarda Umut Evirgen ile dünyaevine giren Boz, düğünün ardından eşi Umut Evirgen ile balayına çıkamamıştı.

Konuyla ilgili konuşan Alina Boz, "Çok fena bir salgın var ya. Biz de düğünden sonra biraz rahatsızlandık ve yatıp dinlendik açıkçası. Kendimize geldik biraz. Acelesi yok balayının ya hep gidilir. Her zaman geziyoruz zaten, özel bir planımız da yok aslında. Karlı bir yere de gidebiliriz belki kış aylarındayız diye. Görmediğimiz bir yere gitmek istiyoruz, henüz karar veremedik ama." dedi.

Düğünle ilgili konuşan Boz, "Sevdiklerimizle bir aradaydık. Geleneksel tarzda bir düğün istedik ve iç içe eğlendik" şeklinde ifade etti.