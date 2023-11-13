Umut Evirgen'den Serenay Sarıkaya önlemi: Takip etmeyi bıraktı

Geçen temmuz ayından itibaren aşk yaşayan Umut Evirgen ile Alina Boz'un ilişkisi devam ediyor. Çiftin önümüzdeki ay nikâh masasına oturacağı konuşulurken, Umut Evirgen'in eski kız arkadaşı Serenay Sarıkaya'nın fotoğrafını beğenmesi dikkat çekmişti. Alina Boz bu durumu çok ciddiye almayıp, "eli çarpmıştır" gibi yorumlarda bulundu.

ÖNLEM ALDI

Alina Boz'un olay olan bu açıklamasının ardından, Umut Evirgen'den beklenmedik bir hamle geldi. Ünlü isim, eski aşkı Serenay Sarıkaya'yı Instagram'da takipten çıktı.

Evirgen'in bu hamlesi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlüler dünyasından birçok isimle yaşadığı birlikteliklerle adından sıkça söz ettirmeyi başaran işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, bir süre önce oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açmıştı.