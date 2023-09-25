Ünlü oyuncu Murat Ünalmış ile Nutiye Akar evlendi

42 yaşındaki Ünalmış, bir süredir aşk yaşadığı Bulgar kökenli sevgilisi Nutiye Akar (Albena Ilıeva) ile evlendi. Düğün törenine çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yaklaşık üç yıldır birliktelik yaşayan çiftin nikah şahitleri menajeri Abdullah Bulut, yakın arkadaşları Zafer Dülger ve Suat keskin oldu.