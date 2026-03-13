Ünlü reklamcı Alinur Velidedeoğlu hayatını kaybetti

Türk reklamcılığının duayen isimlerinden ve film yapımcısı Alinur Velidedeoğlu, 73 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kalp yetmezliğiyle mücadele eden Velidedeoğlu’nun vefatı, sanat ve iş dünyasında derin üzüntü yarattı. Modern reklam dilinin Türkiye’deki önemli temsilcilerinden biri olan sanatçı, kariyeri boyunca yönetmenliğin yanı sıra besteci ve yapımcı kimliğiyle de pek çok iz bırakan projeye imza attı.





ALİNUR VELİDEDEOĞLU'NUN KARİYERİ VE SANATSAL MİRASI



Hukuk dünyasının önemli isimlerinden Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun torunu olan Alinur Velidedeoğlu, özellikle 1990’lı yıllardaki çalışmalarıyla reklam sektöründe kendine özgü bir ekol oluşturdu. Reklamcılıktaki başarısını uluslararası sinema projelerine de taşıyan Velidedeoğlu; "The Ottoman Lieutenant" (2017), "Harvard Man" (2001) ve "Black & White" (1999) gibi yapımların yapımcılığını üstlenerek Türk sinemasını küresel ölçekte temsil etti.





CENAZE TÖRENİ BİLGİLERİ



Alinur Velidedeoğlu’nun cenazesi, 14 Mart Cumartesi günü İstanbul Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

