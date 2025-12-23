'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Umut Evirgen gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması devam ediyor.

UMUT EVİRGEN GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında yönetmen ve işletmeci Umut Evirgen, oyuncu eşi Alina Boz'un tiyatro oyununu seyretmek için gittiği gösteri merkezinde gözaltına alındı.

UMUT EVİRGEN KİMDİR?

Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Evirgen, lisans eğitimini New York’da Berkeley College’de İşletme alanında tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü. Bilgi Üniversitesi’nde sinema üzerine yüksek lisansını tamamlayan Umut Evirgen'in; Ben Bir Denizim, Kimya, Annesinin Kuzusu, İyi Yemek Öldürür filmleri ile bilinir. Umut Evirgen, ayrıca ESQUIRE dergisinin de genel yayın yönetmeni.

Eğlence mekanı La Boom, Teras Emirgan, suşi restoranı Next Door, Etiler'deki Kütüphane ve Pizza Emirgan Evirgen'e aittir. Evirgen, ünlülerle yaşadığı aşklarla sıkça gündeme gelmiş, geçtiğimiz yıllarda da ünlü oyuncu Alina Boz ile evlenmiştir.