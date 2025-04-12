Uzak Şehir dizisinde ayrılık! Anıl İlter diziye veda ediyor

Kadrosunda; Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Kuzey Gezer, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Nazmi Kırık ve İlkay Kayku'nun yer aldığı “Uzak Şehir” dizisi her hafta rekor üzerine rekor kırıyor. Uzak Şehir, sürpriz bir ayrılıkla gündeme geldi.

Anıl İlter diziye veda ediyor

Birsen Altuntaş’ın haberine göre AyNA Yapım imzalı dizide yakında flaş bir ayrılık yaşanacak. Diziye doktor Uğur rolüyle konuk olan Anıl İlter ekibe veda edecek.

Uzak Şehir ne zaman sezon finali yapacak?

Ahmet Katıksız’ın yönettiği, Gülizar Irmak’ın yazdığı dizi mayıs sonunda sezon finali yapması planlanıyor.

Sürpriz bebek haberinin gündeme geleceği dizinin ana kadrosunda şimdilik planlanan bir ayrılık ise görünmüyor.

Dizinin konusu ve kadrosu

Mardin'de kaçakçılık rotasının hakimi Albora ailesinde işleri Cihan Albora yönetmektedir. Kan davası nedeniyle Kanada'da yaşayan abisinin eşi Alya eşinin ölümü üzerine defin işlemleri için çocuğuyla birlikte Mardin'e gelir. Ancak Albora ailesi bu ziyaret sırasında tanıştıkları torunları Deniz'in Kanada'ya dönmesine izin vermeyecek, bu durum Alya ile Albora ailesinde bir çatışmaya neden olacaktır. Aile, Alya'nın Mardin'de kalması için eşinin abisi Cihan ile evlenmesini şart koşacak, bir anne evladı ile aşkı arasında kalacaktır.

Yapımını AyNa Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız oturuyor. Dizide Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi başarılı oyuncular yer alıyor.