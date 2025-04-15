Uzak Şehir dizisinin Mine'si isyan etti: Sizin adınıza utanıyorum

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Uzak Şehir'in dün akşam 21. bölümü yayınlandı. Yayınlanan son bölümde ultrasona giren Mine'nin Cihan'dan 8 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. Cihan ve Alya'nın mutluluğunu görmek isteyen izleyiciler bu hamilelik haberiyle birlikte sinirlendi. Dün akşam yayınlanan yeni bölümün ardından sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Mine Kılıç, karakteri yüzünden aldığı tepkiler sonrası açıklama yapmak zorunda kaldı.

"10 yaşındaki yeğenime kadar mesaj atamazsınız"

Mine Kılıç "Ülkenin gündeminde bunlar olurken şu story'i atmaktan sizin adınıza utanıyorum. 10 yaşındaki yeğenime kadar da tuhaf fotoğraflar ve mesajlar atamazsınız bölüm bittikten sonra. Artık ailesel bir şeylere dönüştüyse bunlara sessiz kalamam. Yasal işlem başlatılacaktır'

"Senaristimiz arkadaşım değil"

Kılıç, Uzak Şehir dizisinin senaristi Gülizar Irmak ile yakın arkadaş olduğu iddialarına açıklık getirdi.

'Çamur at izi kalsın politikasından bir kurtulamadık ülkece, vazgeçelim. Gülizar Hanım senaristimiz benim arkadaşım, eşim, dostum asla değil. Yapım şirketimiz de amatör değil. Karakterimin anlaşması onaylandıktan sonra kendisiyle okuma provasının toplantısında tanıştım. Başka bir arkadaşlık ilişkim yok' dedi.

Uzak Şehir son bölümde neler oldu?

Alya Cihan Deniz’in bulunmasından sonra rahat bir nefes alırken Cihan’ın gösterdiği mücadele en çok Alya’yı etkiler. Cihan Deniz onu kurtaran amcasına artık “Baba” diye hitap etmeye karar vermesi Alya ile Cihan’ın duygularının da karışmasına neden olur. Bir yandan annesiyle de ilgilenmek durumunda kalan Alya, Fikriye’nin hastalığı karşısında kayıtsız kalamaz. Onu yalnız başına bırakmama kararını alırken bu konuda en büyük destekçisi de Cihan olur.

Uğur’un Albora’lar için büyük tehdit haline gelmesi Sadakat’in artık bu duruma son vermesine neden olur. Alya, Sadakat’i engellemeye çalışırken çoktan ateşlenen kurşun ise gideceği yere tam isabet eder. Cihan, Alya ve Sadakat’in ortasında kaldığı çatışmada kim suçlu ilan edilirken, kim kendi canını son anda kurtaracaktır?

Nare boşanmak için çıktığı yolda Şahin’le beraber ilerlemeye devam eder. Herkese rağmen Nare’yi kaçırmak için çıktığı yolun sonunda Albora ailesini bulur.

Demir intikam ateşini harlamak için Zerrin’i kullanmaktan bir an olsun vazgeçmez. Kaya’nın karşısına Zerrin’le çıkan Demir, onu kışkırtmak için tüm hamlelerini gerçekleştirir. Demir’in yaptıklarına artık dayanamayan Zerrin, içinde büyüttüğü kinle Demir’den öcünü almak için onu bıçaklar. Zerrin’in korkusuzca hareket etmesinin bedelini ise Nadim ödetmek isterken Demir babasına izin mi verecektir yoksa Zerrin’in cezasını kendi elleriyle mi verecektir?

İlk kez kendisini Cihan'a bu kadar yakın hisseden Alya, onun elini tuttu. Keyifli anlar Mine'nin beklenmedik ziyareti ile yarım kaldı. Mine'nin Cihan'dan 8 haftalık hamile olduğunu söyledi.