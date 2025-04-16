Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba takipçilerini eski yıllara götürdü
Kanal D’nin büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir’de Cihan karakterine Ozan Akbaba hayat veriyor. Akbaba, 1990 yılından paylaşım yaparak takipçilerini eski yıllara götürdü.
Özge Çolak
Oyuncu Ozan Akbaba, EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaştı. Şimdilerde ise Kanal D’nin büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir’de Cihan Albora karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncu sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında.
Reyting rekorları kıran dizi Uzak Şehir'in başrolü olan olan Ozan Akbaba'dan nostaljik paylaşım geldi. Instagram hesabından 1990 yılında ailesiyle Kars'ta çekilmiş fotoğrafı paylaşan Ozan Akbaba, geçmişi yad etti.
Uzak Şehir Cihan kimdir?
Mardin sınırında geniş topraklara sahip Albora Ailesi’nin reisi. Duygularını aklın önüne koymayan, soğukkanlı, öngörüsü ve muhakeme yeteneği yüksek, mücadeleci bir adam.
Ozan Akbaba kimdir?
Ozan Akbaba 9 Haziran 1982 yılında Kars'ta doğmuştur. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynadı. Oyuncu, son olarak 2015-2021 yılları arasında atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Daha sonra ise TRT1 ekranlarının dizisi Kasaba Doktoru'nda rol aldı.
Ozan Akbaba dizileri ve filmleri
Kasaba Doktoru - 2022
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2021
Güldür Güldür
Poyraz Karayel - 2015
Arka Sokaklar - 2014
Kuzey Güney - 2012-2013
Cennetin Sırları - 2011
Kavak Yelleri - 2007
Kırık Kanatlar - 2005
Anka - Murat
Aman Reis Duymasın - İlyas Çakırbeyli
Abluka - Ali
Mutlak Adalet - Metin
Krallar Kulübü
Kadir ve Kardeşleri - Ali
Ammar: Cin Tarikatı - Kemal
Sürgün İnek - Selçuk
Yarım Kalan Mucize - Ruhi Su