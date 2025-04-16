Uzak Şehir’in Cihan’ı Ozan Akbaba takipçilerini eski yıllara götürdü

Oyuncu Ozan Akbaba, EDHO (Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz) dizisiyle geniş hayran kitlesine ulaştı. Şimdilerde ise Kanal D’nin büyük ilgi gören dizisi Uzak Şehir’de Cihan Albora karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncu sosyal medyayı da aktif kullanan ünlüler arasında.

Reyting rekorları kıran dizi Uzak Şehir'in başrolü olan olan Ozan Akbaba'dan nostaljik paylaşım geldi. Instagram hesabından 1990 yılında ailesiyle Kars'ta çekilmiş fotoğrafı paylaşan Ozan Akbaba, geçmişi yad etti.

Uzak Şehir Cihan kimdir?

Mardin sınırında geniş topraklara sahip Albora Ailesi’nin reisi. Duygularını aklın önüne koymayan, soğukkanlı, öngörüsü ve muhakeme yeteneği yüksek, mücadeleci bir adam.

Ozan Akbaba kimdir?

Ozan Akbaba 9 Haziran 1982 yılında Kars'ta doğmuştur. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynadı. Oyuncu, son olarak 2015-2021 yılları arasında atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırdı. Daha sonra ise TRT1 ekranlarının dizisi Kasaba Doktoru'nda rol aldı.

Ozan Akbaba dizileri ve filmleri

Kasaba Doktoru - 2022

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2021

Güldür Güldür

Poyraz Karayel - 2015

Arka Sokaklar - 2014

Kuzey Güney - 2012-2013

Cennetin Sırları - 2011

Kavak Yelleri - 2007

Kırık Kanatlar - 2005

Anka - Murat

Aman Reis Duymasın - İlyas Çakırbeyli

Abluka - Ali

Mutlak Adalet - Metin

Krallar Kulübü

Kadir ve Kardeşleri - Ali

Ammar: Cin Tarikatı - Kemal

Sürgün İnek - Selçuk

Yarım Kalan Mucize - Ruhi Su