Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Her şey yoluna girecek..."
Pazartesi akşamını sabırsızlıkla beklenen Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Fragmanda Minik Cihan'ın görkemli sünneti ardından Alya ve Cihan, çocukla birlikte sünnet fotoğrafçısına mutlu aile pozu veriyor. Alya ve Cihan tam yakınlaşmaya başlamışken Mine'nin hamileliği bu yakınlaşmayı etkileyecek mi? işte fragmanda yaşananlar...
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Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı buluşturan Kanal D'nin Mardin'de çekilen dizisi Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dün 21. bölümüyle ekranda olan dizinin hemen bitiminde 22. bölümden ilk fragman yayınlandı.
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Yeni fragmanda Minik Cihan'ın görkemli sünneti ardından Alya ve Cihan, çocukla birlikte sünnet fotoğrafçısına mutlu aile pozu veriyor.
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Mine, Uğur'un Cihan hakkında bildiklerinden tedirginken Uğur ise her şeyi Demir'e anlatmaya kararlıdır.
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Boşanamamaktan korkan Nare, diğer yandan Şahin'in ortalığı yakıp yıkmasından endişe eder.