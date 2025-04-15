Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden ilk fragman: "Her şey yoluna girecek..."

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı buluşturan Kanal D'nin Mardin'de çekilen dizisi Uzak Şehir, Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dün 21. bölümüyle ekranda olan dizinin hemen bitiminde 22. bölümden ilk fragman yayınlandı.