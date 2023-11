Variety, 2023 yılının en iyi 25 şarkısını açıkladı

Birbirinden ünlü isimler 2023 yılına damga vuran birçok şarkıya imza attı. Listeleri alt üst eden, 2023 yılında en çok dinlenen şarkılar belli oldu. İşte Variety'e göre bu yılın en iyi 25 şarkısı...

25. Jvke - "Golden Hour"

24. Morgan Wallen - "One Thing at a Time"

23. Yng Lvcas f/Peso Pluma - "La Bebe/remix"

22. Drake & 21 Savage - "Rich Flex"

21. Metro Boomin, Future & Chris Brown - "Superhero (Heroes & Villains)"

20. Miguel - "Sure Thing"

19. Morgan Wallen - "Thought You Should Know"

18. Morgan Wallen- "Wasted On You"

17. Toosii - "Favorite Song"

16. Taylor Swift - "Cruel Summer"

15. Bailey Zimmerman - "Rock and a Hard Place"

14. Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage - "Creepin"

13. Morgan Wallen - "Thinkin' Bout Me"

12. Rema & Selena Gomez - "Calm Down"

11. PinkPantheress f/Ice Spice - "Boy's a Liar/Pt. 2"

10. SZA - "Snooze"

9. Eslabon Armado f/Peso Pluma - "Ella Baila Sola"

8. The Weeknd - "Die For You"

7. Morgan Wallen - You Proof"

6. Taylor Swift - "Anti-Hero"

5. Luke Combs - "Fast Car"

4. Zach Bryan - "Something in the Orange"

3. Miley Cyrus - "Flowers"

2. SZA - "Kill Bill"

1. Morgan Wallen - "Last Night"