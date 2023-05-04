Victoria's Secret modellerinden Chanel Iman üçüncü kez anne olacak

2022 yılının nisan ayında birlikteliklerini ilan eden Chanel Iman ile Davon Godchaux'tan bebek müjdesi geldi. Chanel Iman, üçüncü kez anne olacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

"AİLEMİZ BÜYÜYOR"

Iman, Godchaux ile beyazlar içinde poz verdiği hamilelik fotoğraflarını paylaşarak, "Ailemiz büyüyor ve yeni miniğimiz ile tanışacağımız için çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Chanel Iman (@chaneliman)'in paylaştığı bir gönderi

Benzer bir kare daha paylaşan 32 yaşındaki Chanel Iman, "Tanrı harika! Her şey bir lütuf" notunu düştü.

Öte yandan Chanel Iman, 2021'de Sterling Shepard ile yollarını ayırmıştı. Ünlü modelin Shepard'dan Cassie ve Cali adında iki kızı bulunuyor.