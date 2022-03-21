Victoria’s Secret'ın Türkiye yüzü Esra Bilgiç'ten reklam filmi

Son olarak final yapan "Kanunsuz Topraklar" dizisinde 'Gülfem' karakterine hayat veren, Süslü Korkuluk dizisiyle Netflix'te yer almaya hazırlanan Esra Bilgiç, dünyaca ünlü iç giyim ve kozmetik markası Victoria Secret'in marka yüzü oldu.

Bilgiç sosyal medyada şu ifadelere yer verdi:

"Bulutların üzerinde olmaya hazır mısınız? İlhamını bulutların hafifliğinden alan Victoria’s Secret Love Cloud Koleksiyonu, artık vazgeçilmezim. Hafifliği, yumuşaklığı, pürüzsüzlüğü ve konforuyla en büyük destekçim. Siz de bu yolculuğa ortak olun ve bambaşka bir konfor deneyimi yaşayın. #BulutKadarHafif " ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Esra Bilgic (@esbilgic)'in paylaştığı bir gönderi

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

İki farklı tarz sütyen tanıtımını yapan Bilgiç'in üzerine ceket giymesi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.

Takipçileri, Bilgiç'in iç çamaşırından çok ceketi tanıtıyormuş gibi bir algı oluştuğunu ve iç çamaşırını tek başına giymesinin daha doğru olacağı yönünde yorumlarda bulundu.